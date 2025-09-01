元CBCテレビのフリーアナウンサー山内彩加が（31）が1日、Xを更新。

「みなさま、いつも温かく見守って下さりありがとうございます。この度、ご縁をいただき、セント・フォースに所属することになりました」と、大手芸能事務所セント・フォースに所属すると発表した。

「まさかこんなご縁を頂けるなんて1mmも思っていなかったのでびっくりしましたし、嬉しいです。引き続き、一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、準備を忘れず、謙虚な姿勢で頑張りますので応援していただけると嬉しいです」とつづった。

山内は、5月末でCBCを退局したことを6月12日に発表。「そして心配して下さった皆さま、何も発信することが出来ず、申し訳ありませんでした」と24年11月末から体調不良で休職していたことに触れ、「休職してから今まで私は横浜に戻り静養しておりましたが、やっと元気になり、これからまたテレビやラジオで皆さまとお会いできたらと思っております」と、今後について思いを記し、猫を抱く写真を添えていた。

31歳の誕生日の7月25日にはXで結婚を発表。直筆のメッセージを投稿し「本日、無事31歳を迎えることが出来ました。そして、このタイミングで結婚もいたしました。応援して下さっている皆さまには、自分の言葉でお伝えしたかったので、この場でご報告させて頂きます」とつづっていた。