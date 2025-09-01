　FC今治は1日、帝京高MF久保恵音(18)が2026シーズンから加入することで内定したことを発表した。

　久保は昌平高の系列チームにあたるFC LAVIDA出身。今年度は帝京で背番号10を務めている。今治にはともに2学年上の先輩のDF梅木怜と、高校時代に10番を背負ったMF横山夢樹の帝京OBが所属している。クラブからは「スピードとテクニックを併せ持つアタッカー。ドリブル突破からのシュートやクロス、ラストパスでゴールを演出する」と紹介された。

　プロ内定に際し、久保はクラブを通じて「FC今治という素晴らしいチームでプロサッカー選手としてのスタートをきれることを、とても嬉しく思います。ここまで来ることができたのは、家族をはじめ今まで携わってきてくれた指導者の方々やチームメイトのおかげです。携わってくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに日々努力します」とコメント。「帝京高校の先輩の横山夢樹選手と梅木怜選手のように、1日でも早くピッチに立ち、FC今治の勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」と伝えている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF久保恵音

(くぼ・けいと)

■生年月日

2007年4月25日(18歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

167cm/62kg

■経歴

FC LAVIDA-帝京高