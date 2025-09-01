2025年10月16日〜19日に開催される「CASSETTE WEEK JAPAN 2025」にて発売予定となる、カセットでのリリース予定第1弾アーティストが発表された。

「CASSETTE WEEK（カセットストアデイ）」は、音楽メディアとしてのカセットの魅力と有用性を呼びかける世界同時開催の年次イベントで、趣旨に賛同したアーティストによるカセットテープでの一斉リリースが10月13日（月）〜19日（土）に行われる。

2025年も多くのカセットテープでのリリースが予定されており、第1弾アーティストは以下の通り。最終的には国内外100以上のタイトルのリリースが予定されている。

第1弾アーティスト（レーベル）

・大貫妙子

・Rol3ert

・The fin.

・YJC LAB.（YAJICO GIRL）

・Shimon Hoshino

・Veg

・SAGOSAID

・Kankyo Records

・本城丑松

・憶月フィーカ

・Hánna

・BASEBALL PITCHER / Sweet Summer Orange

なお、2025年は日本で公式スタートしてから節目となる10thアニバーサリーとなっており、多くの⽅にカセットの魅⼒に触れていただくことを目的とした「カセット・マーケット」が10月13日（月・祝）に東京・WPU SHINJUKUにて開催され、スペシャルゲストとしてRol3ertのライブも予定されている。

WPU SHINJUKU会場には約20社のレコード店・ストアが集結し、セレクトされた国内外のカセットテープやアナログメディア、カセットプレーヤーやビンテージラジカセの展示販売、音楽関連のアパレル・雑貨やデザイナーの出店が彩りを添える予定だ。様々なイベントも予定されており、カセットDJによるカセットテープでのプレイや、カセットテープへのダビングやカセットDJ体験など、他ではなかなか経験できない参加型イベントも開催される。

