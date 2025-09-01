吉本興業所属のお笑いコンビ「パーティーパーティー」のひらかわ（38）ときむきむ（34）が1日、それぞれのSNSを更新。解散することを発表した。

きむきむはX（旧ツイッター）で「パーティーパーティーは、9月11日の森ノ宮シックスでの公演をもって解散することになりました」と報告。「これまで応援してくださった皆さま、ライブに足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました。たくさん応援していただいたのに大きな結果を残せず、このような形になってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです」とつづった。

さらに「パーティーパーティーは解散しますが、これからも皆さまに笑っていただけるよう頑張っていきますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです！」とし、「そして平川！10年間ほんまありがとう！」と相方への感謝をつづった。

ひらかわも自身のXで「ご報告になりますが、この度コンビを解散することになりました！」と公表。「たくさんのお客様の前で漫才できた経験は宝物です」とし、「今後の活動はまだ未定ですが、この先の人生、迷わず方向を間違えないために38歳にして自動車免許合宿に行くことだけ決まってます！ちょっとびびってますので応援よろしくお願いします。皆さま本当にありがとうございました！！」とつづった。

パーティーパーティーは2015年に結成。M-1グランプリは4度準々決勝に進出している。