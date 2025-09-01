¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡ÙÂè9ÏÃ¡¡»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¡Ö»ä¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë»ùÆ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£ÉÍÀ¥»Ô»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¡Ö»ä¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÉ¢²Ì¡ÊÈ«ºù»Ò¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¿¤Á¤¬¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¿Æ¤Þ¤Ç¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯¡£
¡¡°ì»þÊÝ¸î½ê¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤ëÍã¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤äÂ¢ÅÄ¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤¿¤Á¡£°ÂÀ¾³ðÌ´¡ÊÀéÍÕÁÚÆóÏ¯¡Ë¤ÈÁÕÌ´¡Ê¾®»þÅÄºé¶õ¡Ë·»Äï¤Ï¡¢Íã¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯Êì¿Æ¤ÎÌ´Çµ¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Èô¤Ó¤Ï¤Í¤Æ´î¤Ö¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÉÍÀ¥»Ô»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë13ºÐ¤ÎµÌÉ¢²Ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±þÂÐ¤·¤¿Íã¤Ë¡¢¡Ö»ä¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÉ¢²Ì¡£É¢²Ì¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð¡¦èÁÎè¡Êº£ÌîÉ´¡¹ºÚ¡Ë¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£É¢²Ì¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍã¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£É¢²Ì¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿áÜ¤Ê¤É¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÄ¹¤ÎºùÌÚÎ¤¼£Ïº¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤ÏÈà½÷¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þÊÝ¸î¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿É¢²Ì¤ÎÎ¾¿Æ¡¦ºù¡ÊÀ¾¸¶°¡´õ¡Ë¤È¼£¡Ê¶â»Ò³Ù·û¡Ë¤Ï¤Ò¤É¤¯¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢µÔÂÔ¤òÈÝÄê¤·¡¢É¢²Ì¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¸í²ò¤ò²ò¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬Â¢ÅÄ¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼£¤«¤é¡Ö»þ´Ö¡¢ÉÂ±¡¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿ºù¤Ï¡¢³°¤»¤Ê¤¤Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸þÆü°ª¡ÊÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¡¢É¢²Ì¤«¤é¤ÏµÔÂÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¢ÅÄ¤âÉ¢²Ì¤ÎÏÃ¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬¿©¤¤°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¡£Íã¤Ï¡¢µÔÂÔ¤Î¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯²¿¤é¤«¤ÎSOS¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£ÅÙ¤Ï»Ð¤ÎèÁÎè¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤áÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈèÁÎè¤Ï¡¢ÀèÅ·À¤Î¼À´µ¤ÇÊâ¹Ô¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¾ã¤¬¤¤»ù¤Ç¡¢É¢²Ì¤Ï¡É¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
