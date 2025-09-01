★人気テーマ・ベスト１０



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「インド関連」が２６位となっている。



インドのモディ首相が８月２９日から３０日にかけ訪日し、石破首相との会談では日本とインド両国間の経済協力の強化などが表明された。同会談ではＪＲ東日本<9020.T>が開発中の新幹線用の新型車両「Ｅ1０系」をインドが採用することを確認。また、日本はインドに１０兆円の民間投資を行うことを目標とするほか、半導体供給網での協力や防衛装備品の共同開発などがうたわれた。半導体関連では、東京エレクトロン<8035.T>やエア・ウォーター<4088.T>などの動向が注目されている。



更に、インド市場で高い実績を持つスズキ<7269.T>のほか、二輪車でホンダ<7267.T>やヤマハ発動機<7272.T>、エアコンのダイキン工業<6367.T>。それに、日本ペイントホールディングス<4612.T>や関西ペイント<4613.T>、ＴＯＴＯ<5332.T>などが注目されている。



出所：MINKABU PRESS