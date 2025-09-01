NTTドコモは1日、映像配信サービスLeminoの有料プラン「Leminoプレミアム」でボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に密着したドキュメンタリー「NAOYA INOUE −NOLIMITS− 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」を2日午前10時より期間限定独占先行配信を開始することを発表した。

井上尚は14日、名古屋IGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）と王座統一戦で対戦。男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座同時防衛戦となり、勝てばジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（ともに米国）に並ぶ、歴代1位の世界戦26連勝となる。

ドキュメンタリーでは、5月の米ラスベガス戦で喫した衝撃的なダウンへの想いを語る。

また自身が「過去最強の敵」と話す、アフマダリエフ戦に向けたトレーニングや、デビュー以来初となる帝拳ジムへの出稽古にも密着。さらに本編では井上、アフマダリエフの両選手と拳を交えた元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）が試合の見どころを語る。