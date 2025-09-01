若槻千夏、家族とのグアム旅行ショットがかわいいと話題「老けな過ぎずっと若い」「オレンジ 似合う」
タレントの若槻千夏が、1日までにインスタグラムを更新。家族旅行中のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】若槻千夏、リゾートスタイルの全身ショット
若槻が投稿したのは、家族旅行で訪れたグアムで撮影したオフショット。複数公開されている写真には、オレンジ色のキャップとノースリーブを身につけた姿やワンピース姿、ピンクの水着など、カラフルなファッションでリゾートを楽しむ様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「老けな過ぎずっと若い」「オレンジ 似合う」「ほんとかわいすぎます」などの声が集まっている。
■若槻千夏（わかつき ちなつ）
1984年5月28日生まれ。埼玉県出身。17歳の時に渋谷109でスカウトされて芸能界入り。タレントとして、数々のテレビ番組に出演。一方で09年にはアパレルブランドを立ち上げ、2012年には東京コレクションにデザイナーとして参加。プライベートでは2012年1月に一般男性と結婚。同年6月に第1子女児を出産。2017年4月には第2子男児を出産している。
引用：「若槻千夏」インスタグラム（＠wakatsukichinatsu）
