画像はヤンマガWeb「大きいムキムキ小さいむちむち」のページ（https://yanmaga.jp/viewer/comics/大きいムキムキ小さいむちむち/12a49bcc1e9a9e63c1daec53b958ae33?cid=06A0000000000931204Y）より

【第12話】 9月1日公開

講談社は9月1日、「タダでは抱かれません」の檜原フキ氏が描くマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第12話「ムキむちとアザラシ」をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。

本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。ヤンマガWebでは現在、第9話「むちむちへの想い」などが無料で公開されている。

□第12話「ムキむちとアザラシ」のページ

【あらすじ】

日々筋肉との対話に勤しむムキムキ青年・片岡は行きつけのジムに気になるスタッフさんがいた。その名も椎名さん、彼の目を釘付けにしたのは、彼女の豊満な‥‥お腹⁉ ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送るフェチ増し増しむち愛コメディ、開演です。