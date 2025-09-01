¡Ö²¿²ó¤«ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡×¸µNHK¥¢¥ÊÃæÀî°ÂÆà¤µ¤óÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÄÌ¤ë¤È¤Ã¯¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡×
¡Ö»ä¤Ï10ÉÃ¤´¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¡½¡½2025Ç¯8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÉÝ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Á´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆ¨¤²¹þ¤à
¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ò¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç»¦³²¤·¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î3ÆüÁ°¤«¤éÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤ÆÈø¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÅöÆü¤ÏÌó4¥¥í¡¢50Ê¬¤â¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ê²ñ¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡Ë¤¬¡ÖÃæÀî¤µ¤ó¡¢¤«¤Ê¤êÉáÃÊ¤«¤é·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë²¿²ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï10ÉÃ¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤Ë¤âÍÑ¿´¤·¤Æ¤¤¤ë
Ã«¸µ¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤Æ»É»¦¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¶¦Ï¢¤ì¤Ë¤âÍÑ¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÄÌ¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢1²ó¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¤«¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤È¸°¤ò»È¤¦Á°¤Î2²ó¡¢¼þ°Ï¤ËÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë