日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。ウクライナ出身で初めて新小結に昇進した２１歳の安青錦は東京・江東区の安治川部屋で会見。番付表を手に「番付を見て、（自身の）名前がちょっと大きくなったのでうれしかった。先場所よりいい成績を出せるように頑張りたい」とはにかんだ。

安青錦は新入幕から３場所連続で２ケタ勝利をマークし、東前頭筆頭の名古屋場所は１１勝を挙げて千秋楽まで優勝を争った。初土俵から所要１２場所での新三役は年６場所制となった１９５８年以降（幕下付け出し除く）、元大関・小錦、元横綱・朝青龍、元大関・琴欧洲の１４場所を上回る史上最速記録。「記録を作ったのはうれしい」と素直に喜んだが、「でも（朝青龍ら３人は）大関、横綱になっている。上がってからが大事。満足するところじゃない」と表情を引き締めた。

会見には師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）も同席した。２０２２年１２月に部屋を創設してから初めての三役力士誕生に「すごくうれしいですよ。三役がこんなに早く誕生するとも思っていなかった」。創設と同時に入門した弟子の出世に笑顔を見せ、「ここから上にどんどん上がっていこうと。それをどういうふうに２人でやっていくか。今、非常に燃えています」と力を込めた。