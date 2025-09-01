「防災の日」の１日、各地で防災訓練が行われた。

発生が懸念される南海トラフ地震などの大規模災害に備えようと、参加者は真剣な表情で臨んだ。

高知市の沿岸部にあり、南海トラフ地震時に強い揺れが想定される市立三里小学校では同日午前、地震発生時に低い姿勢を保持して頭を守る行動を一斉にとる「シェイクアウト訓練」が行われ、児童１１５人が参加した。

訓練で緊急地震速報の音が流れると、児童たちは素早く机の下でしゃがみ、約１分間、机の脚をつかんで頭を守った。３年生の女児（８）は「地震の揺れが収まってからどういう状況か確認し、大人たちの指示を聞くようにしたい」と気持ちを引き締めていた。

市によると南海トラフ地震の発生時、海岸から約６００メートルの同校は２〜３メートルの浸水が想定され、高台に逃げる訓練などを年７回実施する計画も立てている。槙村理恵校長は「授業中や登下校中などあらゆる場面を意識し、あきらめずに高い場所へ逃げようと繰り返し教えている」と話していた。

ＪＲ東日本盛岡支社は、盛岡市の同支社総合訓練センターで防災訓練を実施し、社員や消防署員など約１００人が参加。運行中に震度７の地震が発生した想定で、乗務員らが乗客役の職員ら約３０人をはしごを使って車外に誘導したり、負傷者や足の不自由な人など自力での避難が難しい乗客を担架にのせて救出したりした。

大阪市阿倍野区の百貨店「あべのハルカス近鉄本店」では、大規模地震と火災を想定した避難訓練が行われた。同店は例年、従業員のみで訓練を実施していたが、今年は近くの大阪教育大付属天王寺小学校の児童や地域住民ら約１４０人が「客」として初めて参加した。

同店従業員は「頭を保護してしゃがんでください」などと参加者に声をかけ、屋外の広場に誘導。店内で消火器を噴射する練習も行った。５年生の男児（１１）は「災害が起きた時にどう行動すればいいか知っておくのは大切だと思った。案内が分かりやすく、すぐに避難できた」と話した。

「複合災害」への備えも確認された。長崎県西海市では、大型の台風が接近して地盤が緩んだ中、同市で震度６弱を観測する地震が発生したとの想定で訓練が行われた。