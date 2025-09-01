中国がフランスにまさかの敗戦でベスト16敗退… ブラジルは順当に準々決勝進出【世界バレー女子2025】

8月31日（日）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。すでに女子オランダ代表、女子日本代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表が準々決勝進出を決めている。

31日には、女子中国代表vs女子フランス代表女子、ブラジル代表vs女子ドミニカ共和国代表の2試合が行われた。

先に行われた中国とフランスの一戦では、下馬評では不利とみられたフランスが中国を圧倒。第3セットこそ取られたもののセットカウント3-1で勝利を収め、フランス史上初の世界バレー準々決勝進出を決めた。一方の中国はケガ明けのリ・エイエイの調子が上がらず、まさかのベスト16敗退となった。

もう一方の試合では、ブラジルがドミニカ共和国に1セット目こそ取られたものの、そこから逆転で3-1の勝利。順当に準々決勝進出を決めた。

この結果、フランスとブラジルは4日（木）に行われる準々決勝進出で対決することとなる。

【世界バレー女子2025 8月31日結果】

中国 1-3 フランス

第1セット 20-25｜第2セット 25-27｜第3セット 25-22｜第4セット 20-25

ブラジル 3-1 ドミニカ共和国

第1セット 18-25｜第2セット 25-12｜第3セット 25-20｜第4セット 25-12