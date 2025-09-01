

RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』

RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』が10月29日（水）から赤坂RED/THEATERで上演される。



RISU PRODUCEは、1999年に活動を開始。全作品の作・演出は主宰の松本匠が担当している。

刑事施設を題材にした社会派三部作の「ぼくはだれ」「ゼロ番区」そして、とある大学の応援団員達の活動を描いた青春群像劇の「イキザマ３」は、好評につき再演が繰り返されているRISU PRODUCEの代表作だ。



RISU PRODUCE『イキザマ3』(2020年)

今回上演される『笑いの神様へ』は、余命宣告を受けながらも、生き別れになった父を探す為に東京にやって来た沙耶と、浅草芸人達との絆を描いたヒューマンストーリー。

2014年に初演、2023年に再演した本作を、新たなキャストを迎え二年振りに上演する。

主人公の沙耶を演じるのは北野瑠華。さらに、お宮の松、岡安泰樹、平野貴大、土井よしお、西山咲子（劇団PU-PU-JUICE）などが出演。

作・演出は松本匠が手がける。



あらすじ ある日、大学生の沙耶（北野瑠華）は、体調に異変を感じ検査入院することに。

検査結果は「余命一年」という思いもよらぬ宣告だった。現実を受け止めることが出来ない沙耶は、産まれてすぐ亡くなったと聞かされていた父が、実は今も生きていることを突然、母から告げられた。どうしても家族を捨てた理由を知りたくなった

沙耶は、母に置き手紙を残し、父親探しの旅に出た。唯一の手掛かりは「今も東京で漫才師をしているかもしれない」たったその一言だけだった……。

作品について作・演出 松本 匠からのコメント 今作は2014年に「劇」小劇場で初演を皮切りに、その後、2023年に再演を行い、今回で三度目の上演になります。二年という短い期間で三度目の上演を決めた最大の理由は「劇場が笑いに包まれ、そしてお客様の反応が非常に好意的」だったことで

す。これまで社会派作品を数多く上演し続ける中で、喜劇的要素が多く含まれる作品は今作が初めてだったこともあり、ある意味、「挑戦」でした。その結果、予想以上に高評価を得たことと、そして再び、「客席にいるお客様の笑顔と、笑い声をも

う一度、聞きたい」という思いで、上演に踏み切りました。

今作は「親子愛」「コンビ愛」「絆」をテーマに、泥臭く生きながらも、笑いを探求し続ける浅草芸人達の「生き様」を赤裸々に描いております。劇中に出てくる芸人達もそうですが、僕たち演劇人も常に、良作と言われる作品創りを目指し、稽古に励む姿は、芸人達と同じではないかと感じております。今作で30回目の節目の公演になりますが、新たな出演者と共に、作品創りに励みたいと思っております。

尚、今作は数年後を目処に、映像化の実現を目指しており、現在進行中。



詳細は公式サイトで。

https://risuproduce.stores.jp/

（文：エントレ編集部）