Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。差し入れのスイーツにキュートすぎる笑顔を浮かべた写真を公開した。

【写真】スイーツを手に甘い笑顔を浮かべるスキズ・フィリックス／ハートの花輪から顔を覗かせる写真（3枚目）【動画】クールな魅力光るTAMBURINS x FELIX「SUNSHINE PERFUME」キャンペーンムービー

■スキズ・フィリックス、スイーツカーの前で“甘すぎる笑顔”

フィリックスは、「ATiiSSU, Tamburins & Gentle monster♡ thank you!」とメッセージを添え、7枚の写真を投稿。フィリックスがブランドの顔を務めているこの3つのブランドから、Stray Kidsに向けてアイスクリームとチュロスのケータリングカーがプレゼントされたようだ。

薄いブルーのジャージ姿で登場したフィリックスは、カップに入ったアイスクリームとチュロスを掲げ、優しい笑顔を披露（1、2、6枚目）。カップには、これらのブランドから送られた“ハートの花輪”から顔を覗かせるフィリックスの写真がプリントされている（7枚目）。

そのほかにも、フィリックスの写真でデコレーションされたケータリングカーを背景にポーズする姿（3～5枚目）も。スイーツよりも甘い笑顔で、多くのファンを魅了している。

SNSでは「天使の微笑み」「ピリちゃん今日もかっわよ！」「そのままフォトカードにして欲しいかわいさ」「ルイヴィトンもだし、アンバサダーするどのブランドにも愛されてるね」「カップもかわいい」「チュロス食べたくなった」など、様々な反応が寄せられている。

