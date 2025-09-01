セブン＆アイ・フードシステムズが運営する「デニーズ」は、9月3日から学生向け新プロジェクト「＃デニ部」（読み：でにぶ）をスタートする。

同プロジェクトは、“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学生の人々が放課後に安心して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組み。第1弾として、通常1111円（税込）の「放課後ポテト」を学生限定で学割価格の500円（税込）で提供し、さらに9月以降も学生を応援する学割メニューを順次展開する。

デニーズならではの豊富なメニューに学割特典を加えることで、授業後や部活帰り、ちょっとした空き時間など、より幅広いシーンで気軽に利用できる環境を整える。放課後の“何気ない時間”に立ち寄れる“放課後のいつもの居場所”として、デニーズは、友達と過ごすそのひとときを、ちょっと特別で思い出に残る瞬間へと変える空間とメニューで迎える。



「放課後ポテト」＋ドリンクバー（1人分）

学生限定メニューとして登場する「放課後ポテト」は、デニーズが“放課後の居場所”をテーマに届ける特別な一品。みんなでシェアしながら楽しめるホクホクのポテトにドリンクバーがついたお得なセットになっている。平日15時から21時限定で、会計時に学生証またはアプリ内「デニ部学生証」を提示すると特別価格で楽しむことができる。授業後や部活帰りのちょっとした時間を、仲間と一緒に笑顔で過ごすきっかけになるメニューとなっている。

学割適用条件および利用方法として、会計時に学生証提示または会計時にデニーズアプリに表示されるデニ部学生証提示で割引となる。なお、会計時に学校名を聞く場合がある。中学生以上の「学生」が対象となる。「入部」はデニーズアプリへの登録をすると完了する。



「放課後シェアポテト」＋ドリンクバー（2人分）

放課後ポテトをさらに楽しく味わうために、バラエティ豊かな21種類のディップソースを55円（税込）で用意する。甘い×しょっぱい組み合わせで新しい発見を楽しんだり、友達とシェアして食べ比べしたり、放課後にぴったりのアレンジ体験を提供する。

定番の「たらマヨ」はもちろん、クリーミーな「タルタルソース」やスパイスの香りが食欲をそそる「カレー」などもポテトとの相性抜群だとか。一方で、デザート感覚として「ホイップクリーム」や、「キャラメルソース」、「はちみつ」、「チョコレートソース」と、気分に合わせて選べるラインアップを用意した。

［発売日］9月3日（水）

デニーズ＝https://www.dennys.jp