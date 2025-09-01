

「V12−25 BOA ZSP−BITER」

ブリヂストンスポーツは、「ゴルフを楽しむのと同じようにファッションも楽しむ＝PLAY the FASHION」をコンセプトに、ファッション感度の高いゴルファー向けのブランド「V12」とコラボレーションした、第5弾スパイクレスシューズ「V12−25 BOA ZSP−BITER」（ヴィ・トゥエルヴ トゥエンティファイブ ボア ゼロ・スパイク バイター）を、9月18日に発売する。

同商品は、「V12」監修のもと、V12コラボレーション商品では初めて「BOAフィットシステム」を使用し、シンプルで様々なウェアに合わせやすいデザインを採用した。また、多色刷りのインソールで遊び心を表現している。そして、高いグリップ性能を誇るアウトソールは前作から継続採用し、安定したグリップ力を維持している。サイズは、前作でも好評を得ていたレディスサイズ（23.0cm〜24.0cm）もラインアップしている。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月18日（木）

