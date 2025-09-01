º£Ç¯£³·î²ò»¶¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢È¾Ç¯¤ÇºÆ·ëÀ®¡¡Ã«ÂóºÈ¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤ª¤Ï¤º¤«¤·¤¤¡×
¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï1Æü¡¢º£Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤¬¡¢²ò»¶¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Ã«ÂóºÈ¡Ê33¡Ë¤ÏX¤Ç¡Ö»³Ì¾¤È¤â¤Ã¤«¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²¿¤«Î¥¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤¤·¤ç¤¤¤ä¤Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È»³Ì¾Âçµ®¡Ê34¡Ë¤ÈºÆ¤ÓÊâ¤à¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¡£1·î¤Ë¡Ö¥ì¡¦¥ô¥¡¥ó¡×¤ò²ò»¶¤·¤¿¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡Ê31¡Ë¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ÈÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤±¤É¶å¾ò¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¡¹â¹»¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤ä¤ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡¡¤ª¤Ï¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ã«¤È»³Ì¾¤Ç13Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤È¤âÊ¼¸Ë¸©Î©Ê¼¸Ë¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï21Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤âºòÇ¯¤Ï3²óÀïÇÔÂà¡£²ò»¶»þ¤Ë¤Ï»³Ì¾¤¬X¤Ç¡Ö¿ë¤Ë²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¹â2¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤Ð¥¯¥º¤È¥À¥áÌîÏº¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤ë½Ö´Ö¤Ï12Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£