インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、グッドクロス（東京都渋谷区）の「BUSINESS名刺印刷所」と共同で調査した「営業職ですごい結果を出しそうな芸能人」ランキングの結果を紹介しています。

調査は8月20〜25日にかけて、インターネットで実施。ランキングは1000の有効回答で作成しています。

3位はお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんでした。73票を獲得。投票した人からは「圧倒的な知識量と話術があるから」（30代・男性）、「話で人を取り込むことが得意そうだから」（40代・女性）、「博学なのに偉ぶらないし穏やかなので交渉しやすいと思うから」（50代・女性）などのコメントが寄せられたということです。

2位は俳優の大泉洋さんで、91票でした。回答では、「大泉さんのしゃべりはつい聞き入ってしまいそうなので営業には向くと思います」（30代・男性）、「話が上手だし親しみやすいので」（40代・女性）、「持ち前の明るさとトーク力でみんな契約とかしてしまいそう」（40代・女性）といった感想が見られたとのことです。

1位は、お笑いタレントの明石家さんまさんで、102票でした。回答者からは「コミュニケーション能力が高いから」（30代・女性）、「口が達者だし、サービス精神あるし、人の懐に入るのがうまそう」（30代・女性）、「その場の空気全部持っていっちゃうオーラがあるから」（40代・女性）などの声が集まったということです。

