Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ËÉüµ¢À±¤ò¸¥¾å¡¡¾¡Éé½ê¡¢ÃæÆü¤Î7²ó¤ÎÍÑÊ¼¤òµå³¦OB¤âÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄÔËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
Æ£Ï²¤ÏÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¡¢½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡8·î31Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Ï²¤Ï7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Çº£²Æ¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¡£
【プロ野球解説】阪神7回集中打で優勝M7！巨人再逆転許しカード負け越し…中日4連勝もDeNA藤浪に【スタメン左8人】で苦杯負け！ホークスがミス連発でロッテに負け越し…ヤクルト村上が衝撃の1試合3連発！
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Èø¼®²¸¤Î¥ê¡¼¥É¤âºã¤¨¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÈ´¤±¤ëµå¤Ø¤Î´í¸±²óÈò¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô8¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÊÑÂ§¥ª¡¼¥À¡¼¡£Æ£Ï²¤ÏºÇÂ®156¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½øÈ×¤Ï3²ó¤Þ¤Ç´°Á´¤È½çÄ´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤Ã¤¿5²ó¤«¤é¤ä¤ä±À¹Ô¤¤¬¤¢¤ä¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÀèÆ¬¤«¤éÆó¼ÔÏ¢Â³¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È9µåÏ¢Â³¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆÍÁ³¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡5²ó¡¢7²ó¤Ï¤È¤â¤Ë°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢ÂÔË¾¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏÁ°²ó¤Ïº¸ÂÇ¼Ô9¿Í¡¢º£²ó¤âÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº¸ÂÇ¼Ô8¿Í¡¢±¦¤ÏÍ··â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐÀïÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
現役時代は大洋(現DeNA)で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】阪神7回集中打で優勝M7！巨人再逆転許しカード負け越し…中日4連勝もDeNA藤浪に【スタメン左8人】で苦杯負け！ホークスがミス連発でロッテに負け越し…ヤクルト村上が衝撃の1試合3連発！」と題した動画を更新。週末に行われた各球団の戦いぶりを振り返った。

　その中で、31日の中日戦に投げた藤浪についても言及。
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢31Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÅê¤²¤¿Æ£Ï²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÇÚÊá¼ê¡¢¾¾Èø¤Î¥ê¡¼¥É¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï7²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢ÃæÆü¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂçÅçÍÎÊ¿¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÀèÈ¯¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤«¤éÂåÂÇ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÄÔËÜÎÑÂÀÏº¤òÅêÆþ¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢Â³¤¯²¬ÎÓÍ¦´õ¤â»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁªÂò¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¤â¤¤¤ë¤·¡¢ºÙÀî¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤â¤¤¤ë¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤±¤ÉÄÔËÜ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇÀÊÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤È»°Áö¤¬ÂçÅç¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÊ¿ËÞ¤ÊÆóÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂåÂÇ¤ÎÁªÂò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÔËÜ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤µ¡¢ÉÝ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö1³äÂæ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ÎÎ¨¤Î¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄÔËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃæÆü¤Î¥Ù¥ó¥Á¡¢¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤äµ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö²¶¤Ïº£Æü¤ÏÃæÆü¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÆ£Ï²¤âÅÓÃæÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¶¤áÆþ¤ë¥¹¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀË¤·¤¤À±¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏÂÐÆ£Ï²¤Ë¤³¤ì¤ÇÆüËÜµå³¦Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤ë17Æü¤Î»î¹ç´Þ¤á¤Æ¡¢2»î¹ç·×12¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¾å°Ì¤òÁÀ¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£3°ÌDeNA¤È¤Ï1.5º¹¡¢2°Ì¤Îµð¿Í¤È¤â3¥²¡¼¥àº¹¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀCSÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
