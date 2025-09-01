timelesz佐藤勝利、橋本将生に期待「中心的な人になったらいいな」“看板”として高まる意欲も
【モデルプレス＝2025/09/01】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が8月31日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜24時55分〜）に出演。アイドル活動への想いや、新メンバーの橋本将生について語った。
◆佐藤勝利「嘘つきたくないっていうのはある」
この日「『俺永遠にアイドルです』って振り切ることが重要」と「一生涯アイドル」が導かれていると占われた佐藤は、「嘘つきたくないっていうのはあるから、いわゆるアイドルみたいなことを僕は素直にやりたいというか、ぶりっことかはしたくない」とアイドル活動への想いを口にした。
◆佐藤勝利、橋本将生への想い
また、佐藤が橋本について話す場面も。占い師が「一緒にいると運が上がるメンバー」の1人として橋本の名前を挙げると、佐藤は「将生が中心的な人になったらいいなっていうのは個人的には思ってる」と橋本への期待を告白。「将生が入ってきて、結構強気にものを言ったりするんで、そういう言葉をもらって今は自分も強気になってきてはいます」と新メンバーの加入による自身への影響を語った。
そして、「自分の中の葛藤もあるんですけど、新メンバーが入ってきたことによって心境の変化もあって、負けじと自分を貫かなきゃなと思いました。『timeleszの看板だぞ』っていう顔をもっとしたいなと思いました」と占い後の心境も明かした。（modelpress編集部）
