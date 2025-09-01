セカオワSaori、Fukaseの新幹線内でのエピソード披露「想像しただけで胸キュン」「見惚れるの納得」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】SEKAI NO OWARIのSaoriが8月31日、自身のInstagramを更新。Fukaseのエピソードを披露し、反響が寄せられている。
【写真】セカオワSaori、新潟イベントでの舞台裏ショット
8月30日に新潟・HARD OFF ECOスタジアム新潟にて開催された「音楽と髭達2025 -ONE NIGHT Rock’n Roll SHOW-」に出演したSEKAI NO OWARI 。これを受け、Saoriは「行きの新幹線で深瀬くんがお茶を買ったら、スタッフさんが『カカ…カッコイイっ』って見惚れてた」と新幹線内で起きたFukaseにまつわるエピソード投稿。「ふふふ、我らがボーカリストなんでね」と誇らしげにつづっていた。
この投稿には「想像しただけで胸キュン」「スタッフさん羨ましい」「自慢のボーカルですね」「見惚れるの納得」「流石Fukaseくん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
