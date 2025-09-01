¡ÖµÁÍ¦¤µ¤ó¤Ë¹û¤ì¤¿¡×´Ú¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¸µ¿·ÂÎÁà¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¥ã¥é¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ä²Ö¹¾²Æ¼ù¤éË¬´Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¸µ¿·ÂÎÁàÁª¼ê¤¬¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢ËËþ¤Ê¡ÈÇ©󠄀Æ¦»Ò¡É¥³¥¹¥×¥ì
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï8·î30Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î±Ç²è´ÛCGVÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¥¢¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥â¡¼¥ë¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÀ¼Í¥¤ÎË¬´Ú¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢²æºÊÁ±°ïÌò¤Î²¼Ìî¹É¤¬½ÐÀÊ¡£¤Þ¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ²Î¼ê¤Î¥¥à¡¦¥½¥Ò¡ÊNATURE½Ð¿È¡Ë¡¢¥½¥æ¡ÊSISTAR½Ð¿È¡Ë¡¢¥³¡¦¥¦¥ê¡ÊRAINBOW½Ð¿È¡Ë¡¢¥¿¥ë¡¦¥¹¥Ó¥ó¡ÊDal¡úShabet½Ð¿È¡Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFIFTY FIFTY¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎUwho¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎHYOJIN CHOI¡¢HONEY J¡¢MONIKA¡¢LIP J¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¥¯¤Î¡¢Â©»Ò¤Ç¹â¹»À¸¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥§¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤È2Ç¯¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¤Î¡Ä¡ª¡×¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖµÁÍ¦¡Ä¤Ë¹û¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥§¤¬¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²æºÊÁ±°ï¤ÈÉÚ²¬µÁÍ¦¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÆó¥Ã¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥Ù¥ë¥È¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢±¦¼ê¤ò¤³¤Á¤é¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈºîÉÊ°¦¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç8·î22Æü¤è¤ê¸ø³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ±Ç²è¿¶¶½°Ñ°÷²ñ¤Î±Ç²è´ÛÆþ¾ì·ôÅý¹çÅÅ»»ÌÖ¤¬½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ºî¤Ï¸ø³«10ÆüÌÜ¤Î8·î31Æü»þÅÀ¤ÇÄÌ»»´ÑµÒÆ°°÷¿ô301Ëü2116¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇÃ»´ü´Ö¤Ç¤Î300Ëü¿ÍÆÍÇË¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2021Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î´ÑµÒµÏ¿222Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯5·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¸µ¿·ÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¡¢2010Ç¯¹½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í½é¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¦Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤â2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¸Ä¿ÍÁí¹ç5°Ì¡¢2014Ç¯¿ÎÀî¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¦¶â¥á¥À¥ë¡¢2015Ç¯¸÷½£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É²Æµ¨Âç²ñ¡¦¶â¥á¥À¥ë¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¸Ä¿ÍÁí¹ç4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£2017Ç¯2·î18Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢2019Ç¯3·î¤«¤é¿·ÂÎÁà¶µ¼¼LEAP STUDIO¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï»ØÆ³¼Ô·óCEO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿·ÂÎÁà¤ÎÍË¾³ôÈ¯·¡¤ä°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯8·î¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ËÌ³¤á¤ë9ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2023Ç¯8·î¤ËÇ¥¿±¤·¡¢2024Ç¯2·î20Æü¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£