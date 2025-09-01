¡Ú¼ê¤¬½Ð¤ëÃí°Õ!!¡ÛÊ¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ç´í¸±¤Ê°®¼ê²ñ? - ¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö´í¤Ê¤¤¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤Æ¤Æ ¤Ê¤¬¡Á¤¤ °®¼ê¤·¤¿¤¤¤Ã¡×¤È3.6Ëü¤¤¤¤¤Í
¥¢¥¤¥É¥ë¤äÀ¼Í¥¤Ê¤É¡¢¿ä¤·¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°®¼ê²ñ¡£¼Â¤Ïº£¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÎÊ¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ç¤Î°®¼ê²ñ(?)¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤¿¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢´í¸±¤¬È¼¤¦¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
°®¼ê²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æ±±àÆâ¤Î¤È¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡£¤³¤ÎÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÊÂ¤ß¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¼ê¤¬½Ð¤ë Ãí°Õ!!¡×¤È¤¤¤¦Å½¤ê»æ¤¬¡£¼Â¤Ï¡¢°Â°×¤ËÈâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡Ä¡Ä
¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¤È¼ê¤¬! ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼ê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¦¤«¤Ä¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ã!!¡×¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤!! °®¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î¤ª¼ê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Àµ²ò¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê²£´é¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ý£¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â¸µµ¤¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Æ¤Æ ¤Ê¤¬¡Á¤¤ °®¼ê¤·¤¿¤¤¤Ã¡×¡Ö´í¸±¤Ê°®¼ê²ñw¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥³²Ê¤À¤«¤é¤¹¤°°ú¤ÃÁß¤«¤ì¤½¤¦¾Ð¡×¡Ö´ïÍÑ¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë3.6Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤É»ô°é°÷¤µ¤ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤«¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦w¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¢¸ò´¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×(@FukuyamaZoo¤è¤ê°úÍÑ)¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤¬½Ð¤ë Ãí°Õ¡ª¡ª¥É¥¢¸ò´¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä😅💦#¥µ¡¼¥Ð¥ë #¥Ç¥£¡¼¥ó #Ê¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à pic.twitter.com/FGyLPJ7e4G- Ê¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à[¸ø¼°] (@FukuyamaZoo) August 26, 2025
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤â¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î²£´é¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£#Ê¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à #¥µ¡¼¥Ð¥ë #¥Ç¥£¡¼¥ó pic.twitter.com/aOOVLTX3Hv- Ê¡»³»ÔÎ©Æ°Êª±à[¸ø¼°] (@FukuyamaZoo) July 30, 2025
