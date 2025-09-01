田村淳、お庭プールでウォータースライダー楽しむ「凄すぎ!!」「家でこれできるの最強」 夏休み最終日、娘たちへのメッセージにも反響「ホント素敵なお父さん」
お笑い芸人の田村淳（51）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。「夏休み最後の日 お庭でミニミニウォータースライダーやりました」と明かし、自宅の庭に設置したウォータースライダーで家族時間を楽しむ様子を紹介した。
【写真】「凄すぎ!!」「家でこれできるの最強」お庭プールでウォータースライダーを楽しむ田村淳
8月15日の投稿でも、庭に用意した大きなプールやすべり台付きのプールで長女＆次女と夏を満喫する様子を伝えていた田村。この日は、新たな遊具“ミニミニウォータースライダー”で、娘たちと水遊びを楽しんだ。
この日は、夏休み最終日。投稿では、娘たちへ「夏休みたくさん遊んだね！明日から学校だけど、どうしても学校に行きたくないと思ったら無理して行くことはないからね。自分の気持ちを1番大切にしてください。学校以外のコミュニティもあるし、長い人生少し休みの期間があっても大丈夫だから 学校は命をかけて行く場所じゃないってことを覚えといてね パパより」と、愛あるメッセージを届けた。
コメント欄には「お庭でウォータースライダーって凄すぎ!!」「家でこれできるの最強」「楽しそうですね」「娘さんたちへのメッセージ同感です 夏休み明け…しんどい想いの子どもたちみんなにそぉ言ってあげたいです」「命をかけていくところじゃない！素敵な言葉ですね」「ホント素敵なお父さん」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「凄すぎ!!」「家でこれできるの最強」お庭プールでウォータースライダーを楽しむ田村淳
8月15日の投稿でも、庭に用意した大きなプールやすべり台付きのプールで長女＆次女と夏を満喫する様子を伝えていた田村。この日は、新たな遊具“ミニミニウォータースライダー”で、娘たちと水遊びを楽しんだ。
コメント欄には「お庭でウォータースライダーって凄すぎ!!」「家でこれできるの最強」「楽しそうですね」「娘さんたちへのメッセージ同感です 夏休み明け…しんどい想いの子どもたちみんなにそぉ言ってあげたいです」「命をかけていくところじゃない！素敵な言葉ですね」「ホント素敵なお父さん」など、さまざまな声が寄せられている。