9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は8月31日、大学日本代表との壮行試合に臨み、1―8で敗れた。今春選抜で優勝した横浜（神奈川）の阿部葉太主将（3年）は「4番・中堅」で出場し、大学球界屈指の投手陣からの2安打で本番へ弾みをつけた。

試合後は横浜の2学年上の主将で、23年大会で初優勝に貢献した国学院大の緒方漣内野手（2年）と記念撮影。阿部と同じく横浜から高校日本代表に選出された左腕・奥村頼人、内野手の奥村凌大、為永皓とともに笑顔の先輩を囲んだ。

横浜の主将として、高校日本代表の世界一に貢献した先輩として阿部は敬意を言葉にした。

「ナイスバッティング、頑張れよと言われました。緒方さんは（U18ワールドカップで）MVPを獲られて、本当に世界一の選手と思う。自分もそこに続いて負けずに、がむしゃらにやりたいなと思います」

チームの核となる横浜四天王が刺激を受けた。今後は2日の沖縄県高校選抜との壮行試合で最後の実戦準備を終え、5日の開幕を迎える。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）