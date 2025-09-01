『愛の不時着』ソン・イェジン、大胆なバックレスドレス姿で魅了！母になってもこの美しさ【PHOTO】

『愛の不時着』などで知られる人気女優ソン・イェジンが、大胆なドレス姿で視線を釘付けにした。

ソン・イェジンは8月29日、ハートの絵文字とともにドレス姿の写真をインスタグラムで公開。ソン・イェジンはピンクを基調としたドレスを身にまとい、さまざまなポーズを披露している。

特に、背中から腰のラインまであらわにした大胆なバックレスデザインが、彼女の持つ色気と美しさを倍増させている。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

なおソン・イェジンは現在、パク・チャヌク監督の新作映画『仕方がない』（原題）でベネチア国際映画祭コンペティション部門に正式招待されており、監督と共演したイ・ビョンホンとともに現地入りしている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。