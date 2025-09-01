落語家の春風亭一之輔（47）が8月31日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶 日曜日のそれ」（日曜後4・00）に出演。自身の大ファンという大物芸能人の存在を明かした。

自身のファン層の話題になり、一之輔は「うつみ宮土理さんが僕の落語会に月に3回ぐらい来る」と告白。「必ず楽屋に来てくれて、ご祝儀をくれるんです。なんか“いっちゃん、いっちゃん”って。“今日もいっちゃん最高だった”って、必ずショートメールが終わった後に来る」と打ち明けた。

共演者が驚く中、「なんかハマるんです、70オーバーの人に。かわいがられるというか」としみじみ。話を聞いていた落語家の笑福亭鶴瓶が「うつみさんにかわいがられるってええよなあ」とうらやむと、一之輔は「遺産もらえるんじゃないかと思ってます」と笑わせた。

鶴瓶は「アホなこと言いな」とツッコんだが、一之輔は「相続税が凄いだろうなって」とニヤリ。鶴瓶が再び「何言うてんねん！お前それ…そんなこと言うたらアカンやんか」と笑いながらたしなめると、「だからうれしいですよね、“推しを見つけた”って言ってくれてる、他のおばちゃんたちも」と一之輔。かつて、うつみと番組で共演していたという鶴瓶は、久しぶりの報に「お元気で良かった」と安心していた。