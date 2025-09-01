「魔法のよう」「信じられない」リバプール戦士の“怪物FK弾”にアーセナル指揮官が唖然。０−１で今季初黒星…「ここはアンフィールドだ」
現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと敵地で対戦。83分にドミニク・ソボスライに芸術的FKを決められ、０−１で敗れた。
クラブ公式サイトによれば、アルテタ監督は試合後、「結果に失望している。我々はもっと得るに値したと思う」と切り出し、開幕２連勝同士のビッグマッチをこう振り返った。
「チームは多くの良いところを見せ、非常に難しい環境でかなり支配力を発揮した。試合を非常に高い水準に引き上げたと思う。試合は、起こらなかった個人のミスか、魔法のような瞬間で決まる状況だった。残念ながら、彼らはソボスライの信じられないフリーキックでそれを実現し、試合をモノにした」
後半に流れが変わった理由を問われると、43歳のスペイン人指揮官は「ここはアンフィールドだ。いずれ流れは変わる」と説明。リバプール本拠地での戦いが、いかに過酷かを伝えた。
「95分間アンフィールドを支配し続けるなんて不可能だ。様々な形で流れが変わった。特に、我々のキーパーがボールを手にすると、我々は焦り始め、ターンオーバーを招き、上手くプレーできなかった。チームとして滑らかに動けなくなってしまった」
３年連続プレミアリーグ２位の名門は、今季こそ１つ上の王者との差を埋められるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スピード、コース、ゴールまでの距離…全てがとんでもない！リバプールMFの怪物FKゴラッソ
