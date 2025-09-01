ÀîÅç³¤²Ù¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡È¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¡É»Ñ¸ø³«¤·¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü»º¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÀîÅç¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¡×»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü1Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£º¹ÊÌ¤ä³Êº¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÌµ´Ø¿´¡×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤ÈÆ±¶É¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¶¦¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¤Ï²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯¡¢Äï¤¿¤Á¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é»Ò¶¡»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢24»þ´Ö30Ê¬Ä¶¤Ç105¥¥í¤òÁöÇË¡£ÌÜÅªÊÌÊç¶â¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ë¤ÏÈÖÁÈ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí³Û7²¯40Ëü8600±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£