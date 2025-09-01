遠藤所属リバプールの大型補強はまだ終わらない！プレミア史上最高額の258億円でスウェーデン代表FW獲得へ！移籍市場最終日に「合意した」
欧州主要リーグの移籍市場がクローズする９月１日、大きなニュースが飛び込んできた。今夏に大型補強を敢行している遠藤航所属のリバプールが、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを獲得することで合意に達したのだ。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXに、お馴染みのフレーズとともに次のように投稿した。
「アレクサンデル・イサクがリバプールへ、here we go！移籍金１億3000万ポンド（約258億円）で契約がいま合意に至った。プレミアリーグ記録の移籍金。 イサクは、数か月前に長期契約が合意された後、新リバプールの選手として今日メディカルテストに向かう。 イサクにとって常にリバプールだけだった」
プレミアリーグで３連勝と好スタートを切った昨季王者が、25歳の大型ストライカーを手中に収め、連覇に向けてさらに強力なスカッドとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
