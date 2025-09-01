日テレNEWS NNN

1日（月）東京都心は35℃を超え、9月も猛暑日のスタートとなりました。北日本では引き続き大雨に警戒してください。

＜1日（月）の天気＞
前線の影響で午前中から雨が続いている北海道宗谷地方には、土砂災害警戒情報が出されています。危険な崖や斜面からすぐに離れるようにしてください。午後は雨の範囲が広がり、東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです。

●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）
北海道　120ミリ
東北　　100ミリ

深夜の大雨になるおそれもありますので、夜は家の2階以上の崖から離れた部屋でお休みください。

一方、東北南部〜九州・沖縄は広く晴れていて、午前中から多くのところで35℃に達しています。東京都心も正午前に35.9℃を観測し、史上最多、今年26回目の猛暑日となっています。

湿った空気が流れ込んでいる西日本では、晴れていても急な激しい雷雨に気をつけてください。東日本も山沿いを中心に夕立があるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞
東北南部〜九州で猛暑日になるところが多くなりそうです。真夏と同じように熱中症対策をして、なるべく涼しい室内でお過ごしください。

札幌　　29℃（＋2）
山形　　37℃（＋5）
新潟　　36℃（＋3）
東京　　36℃（-1）
名古屋　38℃（-2）
大阪　　36℃（-2）
鳥取　　36℃（±0）
高知　　34℃（±0）
福岡　　35℃（±0）

＜週間予報＞
■西日本・沖縄
2日（火）は日本海側と沖縄で雨が降り、3日（水）〜5日（金）は太平洋側を中心に雨になるでしょう。日差しが少なくなると若干気温が下がりますが、蒸し暑くなりそうです。

■北日本・東日本
北日本は2日（火）にかけて、北陸では2日（火）から3日（水）にかけて大雨になりそうです。

東京や名古屋では2日（火）も晴れて37℃まで気温が上がる予想ですが、関東や東海も4日（木）、5日（金）はくもりや雨で、多少暑さが和らぎそうです。