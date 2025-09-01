【天気】東京都心、9月も猛暑日スタート 北日本は引き続き大雨警戒を
1日（月）東京都心は35℃を超え、9月も猛暑日のスタートとなりました。北日本では引き続き大雨に警戒してください。
＜1日（月）の天気＞
前線の影響で午前中から雨が続いている北海道宗谷地方には、土砂災害警戒情報が出されています。危険な崖や斜面からすぐに離れるようにしてください。午後は雨の範囲が広がり、東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです。
●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）
北海道 120ミリ
東北 100ミリ
深夜の大雨になるおそれもありますので、夜は家の2階以上の崖から離れた部屋でお休みください。
一方、東北南部〜九州・沖縄は広く晴れていて、午前中から多くのところで35℃に達しています。東京都心も正午前に35.9℃を観測し、史上最多、今年26回目の猛暑日となっています。
湿った空気が流れ込んでいる西日本では、晴れていても急な激しい雷雨に気をつけてください。東日本も山沿いを中心に夕立があるでしょう。
＜予想最高気温（前日差）＞
東北南部〜九州で猛暑日になるところが多くなりそうです。真夏と同じように熱中症対策をして、なるべく涼しい室内でお過ごしください。
札幌 29℃（＋2）
山形 37℃（＋5）
新潟 36℃（＋3）
東京 36℃（-1）
名古屋 38℃（-2）
大阪 36℃（-2）
鳥取 36℃（±0）
高知 34℃（±0）
福岡 35℃（±0）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
2日（火）は日本海側と沖縄で雨が降り、3日（水）〜5日（金）は太平洋側を中心に雨になるでしょう。日差しが少なくなると若干気温が下がりますが、蒸し暑くなりそうです。
■北日本・東日本
北日本は2日（火）にかけて、北陸では2日（火）から3日（水）にかけて大雨になりそうです。