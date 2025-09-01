1日（月）東京都心は35℃を超え、9月も猛暑日のスタートとなりました。北日本では引き続き大雨に警戒してください。

＜1日（月）の天気＞

前線の影響で午前中から雨が続いている北海道宗谷地方には、土砂災害警戒情報が出されています。危険な崖や斜面からすぐに離れるようにしてください。午後は雨の範囲が広がり、東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです。

●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）

北海道 120ミリ

東北 100ミリ

深夜の大雨になるおそれもありますので、夜は家の2階以上の崖から離れた部屋でお休みください。

一方、東北南部〜九州・沖縄は広く晴れていて、午前中から多くのところで35℃に達しています。東京都心も正午前に35.9℃を観測し、史上最多、今年26回目の猛暑日となっています。

湿った空気が流れ込んでいる西日本では、晴れていても急な激しい雷雨に気をつけてください。東日本も山沿いを中心に夕立があるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北南部〜九州で猛暑日になるところが多くなりそうです。真夏と同じように熱中症対策をして、なるべく涼しい室内でお過ごしください。

札幌 29℃（＋2）

山形 37℃（＋5）

新潟 36℃（＋3）

東京 36℃（-1）

名古屋 38℃（-2）

大阪 36℃（-2）

鳥取 36℃（±0）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

2日（火）は日本海側と沖縄で雨が降り、3日（水）〜5日（金）は太平洋側を中心に雨になるでしょう。日差しが少なくなると若干気温が下がりますが、蒸し暑くなりそうです。

■北日本・東日本

北日本は2日（火）にかけて、北陸では2日（火）から3日（水）にかけて大雨になりそうです。

東京や名古屋では2日（火）も晴れて37℃まで気温が上がる予想ですが、関東や東海も4日（木）、5日（金）はくもりや雨で、多少暑さが和らぎそうです。