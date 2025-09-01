チラシのポスティングに立腹し… “クレームを伝えるために”女性を自宅に監禁、体を触るなどわいせつ行為か　66歳の男を逮捕　神戸市灘区

チラシのポスティングに立腹し、女性を自宅に監禁、体を触るなどのわいせつな行為に及んだとして、神戸市灘区の６６歳の男が逮捕されました。



▼「許してもらうにはどうしたらよいか」容疑者は「服を全部脱げ」



不同意わいせつ致傷と監禁の疑いで逮捕されたのは、神戸市灘区の無職・中村好伸容疑者（６６）です。



中村容疑者は８月２９日の午後３時頃、約１５分間にわたって女性（５３）を自宅に監禁し、胸を触るなどのわいせつな行為をした上、その際に女性に軽傷を負わせた疑いが持たれています。



