チラシのポスティングに立腹し… “クレームを伝えるために”女性を自宅に監禁、体を触るなどわいせつ行為か 66歳の男を逮捕 神戸市灘区
チラシのポスティングに立腹し、女性を自宅に監禁、体を触るなどのわいせつな行為に及んだとして、神戸市灘区の６６歳の男が逮捕されました。
▼「許してもらうにはどうしたらよいか」容疑者は「服を全部脱げ」
不同意わいせつ致傷と監禁の疑いで逮捕されたのは、神戸市灘区の無職・中村好伸容疑者（６６）です。
中村容疑者は８月２９日の午後３時頃、約１５分間にわたって女性（５３）を自宅に監禁し、胸を触るなどのわいせつな行為をした上、その際に女性に軽傷を負わせた疑いが持たれています。
女性が中村容疑者に「許してもらうにはどうしたらよいか」とたずねたところ、中村容疑者は「服を全部脱げ」と指示。
女性は服を脱ぎませんでしたが、中村容疑者は服の上から女性の胸を触り、抵抗した女性は膝を擦りむくなどのケガをしたということです。
取り調べに対し中村容疑者は、不同意わいせつ致傷の容疑については認めていますが、「玄関の鍵を閉めたのかは覚えていない」と監禁容疑については否認しているということです。