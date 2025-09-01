◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(日本時間9月1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が本拠地でのダイヤモンドバックス戦でメジャー自己最多に並ぶ10奪三振で7回1失点の好投。リリーフが打たれ白星は逃したものの「全体的によかった」と振り返りました。

3回まで打者9人を完璧に抑えた右腕は、4回に3本の安打で失点。それでも最少失点で乗り切り、7回98球、4安打、10奪三振、無四球、1失点の好投をみせました。

最速97.7マイル(約157.2キロ)を記録し、スプリット、カーブ、カットボールなどを軸に4連勝と勢いに乗るダイヤモンドバックス打線を翻弄。「変化球も良かったので、真っ直ぐもどんなカウントでも思い切ってゾーンに投げていけました。いいコンビネーションと言いますか、そんな感じですかね」と話しました。

直近3試合で計9四球を記録していましたが、この日は無四球。「ここ最近は明確にこれだっていう感覚が出ていますし、とにかくピッチングのどの面もすごくいい方向にいっている」と手応えを口にし、「フォアボールがないっていうのは、すごく調子のいい証拠だと思いますし、これを続けていけるように、頑張りたいと思います」と次戦を見据えました。

チームは4-1の8回にタナー・スコット投手が痛恨の同点3ランを浴びますが、同点の9回に代打のウィル・スミス選手がサヨナラホームランを放ち、熱戦に決着。山本投手の好投もあり、連敗を2で止めました。

この日は地区2位のパドレスが敗れ、首位ドジャースとの差が2ゲームに広がっています。