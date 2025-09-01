犬が『ウンチ』をするときにみせるサイン5選

犬はウンチをする前、ある特徴的な行動をとることがあります。犬が「これからウンチをするよ」というサインを把握し、飼い主は愛犬が安心して排泄に集中できるように正しく対応しましょう。

1.落ち着かない様子でウロウロする

犬はウンチをする前、落ち着かない様子でウロウロと歩き回ることがあります。これは「どこでウンチをしようかな」「そろそろウンチしたいな」と思っているサインです。

特に、まだトイレトレーニングが完了していない子犬や家にやってきたばかりの犬は、トイレの場所を正確に把握できていません。そのため、ウロウロとトイレの場所を探して歩き回ることが多いです。

2.床の匂いを嗅いでいる

犬は同じ場所に排泄する習性を持ちます。同じ場所を探し当てる方法は、基本的に「匂い」です。

そのため、前回排泄した場所を探し出すために、ウンチをする前はクンクンと床や地面の匂いを嗅いで探し当てようとする仕草を見せることも多いでしょう。

3.同じ場所でクルクルと回る

犬は「ここでウンチをしよう！」と決まったら、同じ場所でクルクルと回る習性を持ちます。

これに関して、専門家の間でもさまざまな説が唱えられていますが、1つは排泄する場所に危険なものがないか足で踏んで確認している、という考えがあります。

これは、虫や鋭く尖ったものなど、危険なものが落ちている場所に体を近づけてしまうと、怪我を負ってしまう恐れがあるからです。あらかじめ足の感触で確認した上で、安心して排泄したいと考えているのかもしれません。

4.自分のおしりを気にし始める

犬によってはウンチをする前、自分のおしりを見たり嗅いだりと気にする素振りを見せることもあります。特に子犬は「なんだかおしりがムズムズする」とその違和感に慣れていないため、気にする様子を見せることが多いです。

まだトイレトレーニングが終わっていない子犬の場合は、このようなサインを見たらトイレへと誘導してあげましょう。

5.後ろ足を屈めて姿勢を低くする

最後に、トイレの場所も決まり、排泄する場所に危険がないとわかれば、ようやく排泄に移ります。排泄する直前に後ろ足をかがめて後ろ半身を低くし、いわゆる「ウンチ座り」をするのです。

この姿勢をとったら、そのままウンチを排泄するので、飼い主はウンチをすぐに片付けられるよう準備を整えましょう。

犬の排泄時に飼い主がすべき正しい対応

犬が排泄しているときは、安心して排泄に集中できるような環境を整えてあげる必要があります。

例えば、ウンチ中に体を触ったり声をかけたりすると、犬の気が散ってしまうため、基本的には静かに近くで見守っていてあげてください。

また、「ウンチしているところを見ていてほしい」犬の場合は、こちらをじっと見つめながらウンチをすることがあります。この場合は、ウンチを片付ける準備を整えながら、アイコンタクトをとってあげると安心を与えてあげられるでしょう。

犬がウンチを終えた後は、匂いが染みつかないうちにすぐ片付けます。もしも失敗してしまっても、大声を出したり厳しく叱責してはいけません。静かに黙々と片付けを行い、成功したときはたくさん褒めてあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬がウンチするときは、独特なサインを見せることが多いです。犬によって見せる行動が異なることもあるので、愛犬がウンチ前にどのような行動をとっているのか、ぜひ注意深く観察してみてください。