¡¡£¸·î£³£°¡Á£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÆÃÈÖ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬´ØÅìÃÏ¶è¤Ç£±£±¡¦£°¡ó¡Ê¸Ä¿Í£¶¡¦£¶¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¤ÂÓ£±£²¡¦£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾ÃÏ¶è¤ÎÀ¤ÂÓ¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢´ØÀ¾¤Ç£±£°¡¦£°¡ó¡¢£µ¡¦£¹¡ó¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç£±£°¡¦£¹¡ó¡¢£¶¡¦£±¡ó¤È¡¢£³ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓ¤¬£±£°¡ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·³ã¤Ç¤Ï£±£µ¡¦£¶¡ó¡¢£¹¡¦£·¡ó¡¢Ê¡Åç¤Ç£±£µ¡¦£°¡ó¡¢£¸¡¦£´¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤¿¡£²¬»³¹áÀî¤â£±£³¡¦£¶¡ó¡¢£¸¡¦£µ¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡£´£¸²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¿·Àß¡££Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È郄¶¶³¤¿Í¡ÊÅöÆü·çÀÊ¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»ÖÂº½ß¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤é¤¬Ì³¤á¤¿¡£¹±Îã¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¤¬´°Áö¤·¤¿¡£