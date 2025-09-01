次世代バイオディーゼルとは？

8月中旬、いすゞ自動車、平野石油、マツダ、ユーグレナの4社は合同で、法人企業、官公庁に向けた『次世代バイオディーゼル体験会』を開催。一部メディアも参加した。

そう言われても「次世代バイオディーゼルって、なんのこと？」と思う人がいるだろう。または「それって、CX-60やCX-80の販売促進イベントってことでしょ」と冷ややかな目で見る人もいるかもしれない。



ところが、今回の体験会に参加した法人企業（37社）や行政・自治体関係者（12名）は次世代バイオディーゼルに対する意識が変わったに違いない。国、エネルギー供給事業者、エネルギー開発会社、金融大手などが次々と登壇し次世代バイオディーゼルの重要性を強調したからだ。

では、順に話を進めていこう。最初は、自動車を取り巻くエネルギー関連の現状についてだ。キーポイントは、カーボンニュートラルである。

カーボンニュートラルとは、産業界や自然界など地球上で排出される主にCO2（二酸化炭素）に対して、CO2そのものの排出量を減らす、またはCO2を回収、再利用、貯蔵するなどして、地球全体で見てCO2排出をプラスマイナスゼロにするという概念だ。

このカーボンニュートラル自体が理想論のようで、なんだかフワフワした目標というイメージを持っている人が少なくないだろう。ところが、近年はカーボンニュートラルが企業の経営に大きく影響してきており、特に自動車産業界においては『待ったなし』という厳しい状況にある。

その解決策が、EVシフトであり、また次世代バイオディーゼルなどの新しい液体燃料なのだ。

EVシフト失速の恩恵？

カーボンニュートラルが世界で注目されたのは、2015年にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）第21回締約国会議（COP21）が採択した『パリ協定』だ。

この中で提唱された『1.5度目標』を達成するため国や地域が、民間企業を巻き込んだ動きに出た。これは、産業革命前と比較して地球全体の平均温度上昇を1.5度に抑制することを指す。



その達成に向けて、日本を含めて『2050年カーボンニュートラル』を掲げていることは、自動車ユーザーの間でも広く知られていると思う。こうした世の中の流れを受けて、巨額の投資マネーも動き出しており、これが自動車メーカーを直撃している状況だ。

これまでの自動車メーカーの経営は、より多くのクルマを製造し、販売網により多くのクルマを卸売り販売することが、売上げを上昇させ、企業としての儲けを示す営業利益を上げるという考え方だった。

そんな財務情報だけではなく、環境、ソーシャル（企業としての社会性）、ガバナンスを重視した『ESG投資』がパリ協定をキッカケに世界で大きな嵐を吹かせた。

結果的に、欧米ではあまりに急激なEVシフトが市場の需要とミスマッチを招いてしまい、現状では『EVは踊り場』と言われている状況だ。

だからといって、EVに代わって今度は次世代バイオディーゼルシフトが進むというわけでもない。重要なのは、環境対応と経済活動のバランスだ。

欧州への出遅れ

さて、電力をつくる方法は、北欧では太陽光、風力、水力など再生可能エネルギーが基本だが、ドイツなどでは化石燃料由来の火力発電は全体の半分程度であるのに対し、日本は7割と高い。

将来的には再生可能エネルギー＋EVやFCEVが最適解に思えるが、そこまでの移行期は既存のエンジンを活用してカーボンニュートラルに貢献する液体燃料が必要となる。



平野石油が展開する次世代バイオディーゼルの給油機。その場で給油デモを行った。 平井大介

ガソリンについては、食物等に由来するエタノールを混合したガソリンが普及していているが、ディーゼル車についてはバイオ燃料が有効だ。以前は、廃食油にメタノールを反応させて軽油に近い性質の『FAME（フェーム）』があり、これが『バイオディーゼル（燃料）』だ。

近年では廃食油を水素と反応させる『HVO』が主流で、これを『次世代バイオディーゼル（燃料）』と呼ぶ。今回体験会を合同で行ったマツダによれば、HVOはエネルギー密度が高く、FAMEで課題だった材料腐食の心配がないという。

すでに欧州では、『HVO100』を販売するガソリンスタンドが多数あり、価格は政府等からの補助金で軽油とほぼ同等だ。

一方、日本は地方税制などの法的な課題があり、HVOを軽油に51％混合した『HVO51』が、同じく体験会を共催した『ユーグレナ』等から販売されている。ただし、現状で行政からの補助金などがないため、価格は軽油の3〜4倍と高い。

それでも、先に説明したESG投資の観点で、様々な企業がHVO51を導入したり、導入を検討しているところだ。HVOの先行導入事例として、今回もバスを展示したいすゞがある。

今回の体験試乗会をキックオフに、日本での次世代バイオディーゼル普及を期待したい。