¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×ÂåÂÇ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡ÖµÞ¤¤ç¡×½Ð±é¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Ìë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ï¥é¥¤¥Á¤«¤é¡ÖºòÆü¤Ï¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÂçË»¤·¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£µÞ¤¤ç¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÏ«¤ï¤ì¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖµÞ¤¤ç¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¤Ï¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤À¡£
¡¡´ä°æ¤Ï¡Ö½µËöÈè¤ì¤Æº£Æü¤â¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÙÎ®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤Ç¤âÂçÀèÇÚ¡¢Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤¬Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏµÙ¤á¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¾¾ÅÄ¤â¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë¹â¶¶¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆµÞ¤¤ç½Ð±é¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£