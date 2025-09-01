ÀîÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬»àË´¡¡ÂÎÀªÊø¤·¤ÆÅ®¤ì»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê1»þ´Ö¸å¤ËÈ¯¸«¡¡¿·³ã¡¦´ØÀîÂ¼
¤¤Î¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¿å¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿·³ã¸©¤Ç¤ÏÀîÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã¸©´ØÀîÂ¼¤Î¹ÓÀî¤ÇÍ§¿Í3¿Í¤È°ì½ï¤ËÀîÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤ÆÅ®¤ì¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÅÏÉôÍÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤·¤¿¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¿å¿¼¤¬3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¶¶µÓ¤ÎÉÕ¶á¤ÇÎ®¤ì¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
