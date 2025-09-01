NTTドコモは、9月から、新たに3つの自治体で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。また、1つの自治体でdポイントがプレゼントされるキャンペーンを実施する。

新たにキャンペーンが始まる地域は、北海道北広島市、栃木県那須塩原市、長野県須坂市、大阪府松原市。

還元率の内訳は、北海道北広島市が30％還元で1回あたり上限500ポイント、期間あたり上限2000ポイント。栃木県那須塩原市が30％還元で1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限5000ポイント、長野県須坂市が15％還元で1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限3000ポイント。

大阪府松原市は、期間中「d払い」アプリまたはマイナポータルサイトから申し込みした対象ユーザー全員に3000円分のdポイントを付与する。対象ユーザーは、マイナンバーカードを所持する40歳以上（昭和60年3月31日以前生まれ）の松原市国民健康保険被保険者で、4月1日～12月31日までに特定健診を受診したユーザー。

自治体 期間 キャンペーン名 還元率 北海道北広島市 9月1日～9月30日 きたひろキャッシュレス決済キャンペーン！最大30%戻ってくる！ 30％還元1回あたり上限500ポイント期間あたり上限2000ポイント 栃木県那須塩原市 9月1日～10月31日 トクトクなすしおばらパレードキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン 30％還元1回あたり上限1000ポイント期間あたり上限5000ポイント 長野県須坂市 9月1日～9月30日 須坂市のお店を応援！キャッシュレスポイント還元キャンペーン 15％還元1回あたり上限1000ポイント期間あたり上限3000ポイント 大阪府松原市 2025年9月1日～2026年1月31日 マツトクポイント付与事業（松原市国保特定健康診査ポイント付与事業） 3000ポイントプレゼント