女優の広瀬すず（２７）が８月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。交流のあるタレントに酒豪ぶりを暴露された。

番組にはお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏がＶＴＲ出演。６年前に「千鳥」ノブの紹介で知り合い、以来、月に一度の頻度で飲みに行く仲だという。

そんな津田が「（広瀬は）むちゃくちゃ酒が強いんですよ」と意外な一面をぶっちゃけ。「だから心配なんですよ。いつまで飲んでいるの？って。僕が一番最初に帰りますもん」と明かした。これに広瀬は「確かに」と笑いながら認めていた。

さらに津田は「ストレスなのかな？飲みに行ったら、ようアクビしているんですよ。そんなオモロないか、俺のこと？ どんだけアクビすんねんと。ナメてるやろう！」と酒席での広瀬の態度を指摘。そして「俺だけにしておきなさい、その態度は。俺は許すけど、他の人にやったら心配ですよ」と注意した。

ＭＣの山崎育三郎に「あまり酔わないのですか？」と問われた広瀬は「いや、全然酔っぱらいますよ」と返事。「酔ったらどんな感じなんですか？」と山崎。広瀬が「だんだん津田さんの言うことに笑わなくなる」と答えるとスタジオは爆笑に包まれた。