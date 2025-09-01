【育児ハック】100円の粘着シート、食事シーンでの活用術に3100いいね「探してた」「助かる」【ママリ】

子どもの成長はうれしいけれど…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あこ☺️🐝Ⓜ🦕(@spraymum111)さんの 100円ショップ で買える 便利 な育児グッズについて。手づかみ食べの時期は目の前の物に興味を持ち、手を出してしまうものですよね。お皿をひっくり返したり、コップをひっくり返したりとママは手を焼いているのではないでしょうか。そんなちょっとした ストレス を解消できる、 100円ショップ 便利 グッズとは？

子どもが手づかみで食べられるようになるというのはとても大きな喜びですよね。食べる楽しみや子どもの興味を優先してあげたいと思う一方で、片付けをするママは気が気ではないというのが本音ではないでしょうか。





©︎spraymum111

©︎spraymum111

©︎spraymum111

©︎spraymum111

こんな感じでつかみ食べ入門編としての練習時に使ってます！

剥がしたりしようとし始めたら強力な吸盤の食器を買おうと思いますが、様子見しつつ使う予定です☺️

引っ付かない材質には、ダイソーにこんな商品もあるので参考までに😆✨

セリアで販売されている吸盤シートを使えばお皿をひっくり返される心配がなくなるそう。水回りコーナーに置いてあるとのことで、これは知らないとスルーしてしまいますよね。もし吸盤が汚れてしまっても洗って乾かせば何度でも使えるというのは子育て中にはありがたいですね。お皿の材質によっては吸盤シートが付かない場合もあるそうですが、ダイソーの吸盤補助板を使うといいとのこと。こちらも探してみたくなりますね。



この投稿に「吸盤めっちゃ探してたから助かる」というコメントがついていました。強力な吸盤がついた子ども用のお皿も販売されているものの、いきなり食器も買いそろえるというのは経済的にも大変。まずは手軽に買えるもので簡単に試してみたいですよね。100円ショップで買えるものであればお試し感覚で気軽にチャレンジできていいのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）