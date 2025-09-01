¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡×ÂçÂæ300²¯±ß¤Þ¤Ç¤¢¤È1700Ëü¤ËÇ÷¤ë
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¡Ê³°ºê½ÕÍº´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢7·î18Æü¤Î½éÆü¤«¤é¤Î45Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë299²¯8348Ëü3800±ß¡¢Æ°°÷2110Ëü2792¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸ø¼°X¤¬1Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
403²¯3000Ëü±ß¤ÎÆüËÜÎòÂåºÇ¹â¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤¿20Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ï¡¢20Ç¯10·î16Æü¤Î½éÆü¤«¤éÆ±12·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î59Æü´Ö¤Ç¶½¼ý302²¯8930Ëü7700±ß¡¢Æ°°÷2253Ëü9385¿Í¤òµÏ¿¡£59Æü´Ö¤Ç¤Î¶½¼ý300²¯±ßÆÍÇË¤Ï¡¢Æ±308²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿01Ç¯¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«253ÆüÌÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢5ÇÜ¶á¤¯Â®¤¤»Ë¾åºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó1700Ëü±ß¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ø³«38Æü´Ö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¶½¼ý280²¯8769Ëü4600±ß¡¢Æ°°÷1982Ëü5555¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¶½¼ý277²¯7000Ëü±ß¤Î97Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¶½¼ý¤ò19²¯¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ452´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢7·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î½µËö3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý55²¯2429Ëü8500±ß¡¢Æ°°÷384Ëü3613¿Í¡¢Æ±21Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÇÆ±73²¯1000Ëü±ß¡¢Æ±516Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£Æ±18Æü¤À¤±¤Ç¶½¼ý16²¯4605Ëü200±ß¡¢Æ°°÷115Ëü5637¿Í¤Î¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬½éÆü¤ËµÏ¿¤·¤¿¡¢12²¯6000Ëü±ß¤ò4²¯±ß¶á¤¯¾å²ó¤ê½éÆüÀ®ÀÓ¤ÎÎòÂåºÇ¹â¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Æ±20Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¸ø³«3ÆüÌÜ¤Ç¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬µÏ¿¤·¤¿16²¯5000Ëü±ß¤ò4²¯±ß¤â¾å²ó¤ë20²¯3782Ëü200±ß¡¢Æ°°÷142Ëü1804¿Í¤ÈÃ±ÆüÀ®ÀÓ¤ÎÎòÂåºÇ¹â¤òµÏ¿¡£½µËö3Æü´Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤â¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Î46²¯2000Ëü±ß¤ò9²¯±ß¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å3¤Ä¤âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¡£¸ø³«8Æü¤Ç4¤ÄÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý46²¯2000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡Èµ´¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾å²ó¤ë¡È¾å¸¹¤Îµ´¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½éÆü¤«¤é8Æü´Ö¤Ç¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç¤Î¶½¼ý100²¯ÆÍÇË¤Î¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¶½¼ý128²¯7217Ëü6700±ß¡¢Æ°°÷910Ëü4483¿Í¤òµÏ¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶½¼ý100²¯¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤Ï¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬µÏ¿¤·¤¿¸ø³«10Æü¡Ê¶½¼ý¤¬107²¯5423Ëü2550±ß¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê2ÆüÁá¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎµÏ¿¤¬¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î25Æü¤Ç19Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°ºî¤ÎµÏ¿¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤Ï¡¢3Éôºî¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡¢¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¡ÝÂè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ï¡¢3Éôºî¤ÎÂè1ºî¡£À¼Í¥¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸øãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¡¦¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢µ´»¦ÂâºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤Ç¤¢¤ëÃì¤È¤È¤â¤ËÀï¤¤¡ÖÌµ¸ÂÎó¼Ö¡×¤Ç¤Ï±ê¤Î¸ÆµÛ¤ò»È¤¦¡¢±êÃì¤ÎÎû¹ö¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¡Ë°É¼÷Ïº¡ÊÀ¼¡áÆüÌîÁï¡Ë¡¢¡ÖÍ·³Ô¡×¤Ç¤Ï²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡Ê¤¦¤º¤¤¤Æ¤ó¤²¤ó¡¢À¼¡á¾®À¾¹î¹¬¡Ë¡¢¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡Ê¤È¤¤È¤¦¡¦¤à¤¤¤Á¤í¤¦¡¢Æ±¡á²ÏÀ¾·ò¸ã¡Ë¤ÈÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¡Ê¤«¤ó¤í¤¸¡¦¤ß¤Ä¤ê¡¢Æ±¡á²Öß·¹áºÚ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Íè¤¿¤ëµ´¤È¤Î·èÀï¤ËÈ÷¤¨¡¢Ââ»Î¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÃì¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¶¯²½·±Îý¡ÖÃì·Î¸Å¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢µ´»¦Ââ¤ÎËÜÉô¤Ç¡¦»º²°ÉßÅ¡¤Ëµ´ÉñÄÔÌµ»´¡Ê¤¤Ö¤Ä¤¸¡¦¤à¤¶¤ó¡¢À¼¡á´Ø½ÓÉ§¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¤ª´ÛÍÍ¤Î´íµ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ãì¤ÈÃº¼£Ïº¤ÏÌµ»´¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤¬Íî²¼¤·¤¿Àè¤Ïµ´¤Îº¬¾ë¡¦Ìµ¸Â¾ë¡£Ãº¼£Ïº¤È¿åÃì¤ÎÉÚ²¬µÁÍ¦¡ÊÀ¼¡áÝ¯°æ¹§¹¨¡Ë¤Ï¡¢Îû¹ö¤È·ãÆ®¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂÇÅÝ¤·¤¿¾å¸¹¤Î»²¤Îµ´¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡¢À¼¡áÀÐÅÄ¾´¡Ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¢¡¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡¡¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡Ê¤´¤È¤¦¤²¡¦¤³¤è¤Ï¤ë¡Ë»á¸¶ºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£ÂçÀµ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤¬²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Ë½¤¶È¤·¤Æ¡Öµ´»¦Ââ¡×¤ËÆþÂâ¤·¡¢µ´¤È²½¤·¤¿ËåÇ©Æ¦»Ò¡Ê¤Í¤º¤³¡¢Æ±¡áµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹ÊýË¡¤òÃµ¤·¡¢Ãç´Ö¤Î²æºÊÁ±°ï¡Ê¤¢¤¬¤Ä¤Þ¡¦¤¼¤ó¤¤¤Ä¡¢Æ±¡á²¼Ìî¹É¡Ë¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤é¡¦¤¤¤Î¤¹¤±¡¢Æ±¡á¾¾²¬Ä÷¾ç¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ´¤ÈÀï¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÍ§¾ð¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£16Ç¯2·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢20Ç¯5·î18ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Þ¤Ç4Ç¯3¥«·î¤Î´Ö¡¢µÙºÜ¤Ê¤·¤Ç205ÏÃ·ÇºÜ¡£Ã±¹ÔËÜ1¡Á23´¬¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡¡19Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡¡Î©»ÖÊÔ¡×¤¬³Æ¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Î7¡¢8´¬¤ò¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ï20Ç¯10·î16Æü¤Ë¸ø³«¡£40¿Í°Ê¾å¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìµ¸ÂÎó¼Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡¦ò¶Ì´¡Ê¤¨¤ó¤à¡¢À¼¡áÊ¿ÀîÂçÊå¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¤¿µ´»¦Ââ¤ÎºÇ¹â°Ì¡ÈÃì¡É¤Î1¿Í¤Ç¡¢±ê¤Î¸ÆµÛ¤ò»È¤¦Îû¹ö¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¡Ë°É¼÷Ïº¡ÊÀ¼¡áÆüÌîÁï¡Ë¤¬Ç¤Ì³¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬½é¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢àÈãÝºÂ¤È¤Î·ãÆ®¤ÈÎû¹ö¤Î¤ª¤È¤³µ¤¤âÏÃÂê¤Ë¡£¸ø³«¤«¤é11½µ¡¢73ÆüÌÜ¤Î20Ç¯12·î27Æü¤Ë¶½¼ý324²¯7889Ëü5850±ß¤òµÏ¿¡£01Ç¯¤ÎµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¶½¼ý316²¯8000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¼ýµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï403²¯3000Ëü±ß¤ÎÆüËÜÎòÂåºÇ¹â¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤¿Á´À¤³¦¤ÇÎß·×Æ°°÷Ìó4135¿Í¡¢Áí¶½¼ý¤ÏÌó517²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¡¢21Ç¯10·î10Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÁ´7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±12·î5Æü¤«¤é22Ç¯2·î13Æü¤Þ¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Í·³ÔÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£232·î¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±4·î¤«¤éÆ±·Ï¤Ç¡Ö¡ÝÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö¡ÝÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±ÊÔºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤ò3Éôºî¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£