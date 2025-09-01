◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ プレミアム」は２日午前１０時から、１４日に名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む同級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の密着ドキュメンタリー「ＮＡＯＹＡ ＩＮＯＵＥ ―ＮＯ ＬＩＭＩＴＳ― 井上尚弥 ｖｓ ムロジョン・アフマダリエフ」を期間限定独占先行配信する。

井上はＬｅｍｉｎｏの独占インタビューで、５月の米ラスベガスでのＷＢＡ世界スーパーバンタム級１位ラモン・カルデナス（２９）＝米国＝との防衛戦で喫した衝撃的なダウンへの想いなどを語っている。またドキュメンタリーでは、「過去最強の敵」と評されるアフマダリエフとの対戦を見据えた激しいトレーニングや、プロデビュー以来初となる帝拳ジムへの出稽古にも密着。また、井上、アフマダリエフと対戦し、先月まで井上のスパーリングパートナーを務めた元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝が試合の見どころを語っている。