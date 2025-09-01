街でも水辺でも、4点で完成するスタイル【オーシャンパシフィック】のカバーアップ水着がAmazonに登場中‼
隠すも魅せるも自由自在。水陸両用の新定番【オーシャンパシフィック】のカバーアップ水着がAmazonに登場!
オーシャンパシフィックのカバーアップ水着は、海やプール、ジム、ランニング、タウンユースまで幅広く使える、水陸両用のスイムウェア4点セット。UVカット機能付きで、紫外線対策もできる。
セットには、お尻までカバーできるロンT、短丈のタンクトップ、ハイウエストのボトム、ショーツを組み合わせ。ロンTは体のラインを拾わないドルマンスリーブで、裾を内側に折り込んだ着こなしも可能。薄手で伸縮性のあるサラッとした生地が、水着の上からでも街でも快適に着られる。
水着はトレンド感のあるリブ素材を採用し、カジュアルな印象で一見水着に見えないデザイン。タンクトップはソフトなアメリカンスリーブで、取り外し可能なカップ付き。クロップドトップスとハイウエストボトムの組み合わせが、さりげない肌見せを演出する。
シンプルながら女性らしいシルエットを引き立て、体型カバーにも効果的。スタイルと機能を両立した、頼れる4点セットだ。
セットには、お尻までカバーできるロンT、短丈のタンクトップ、ハイウエストのボトム、ショーツを組み合わせ。ロンTは体のラインを拾わないドルマンスリーブで、裾を内側に折り込んだ着こなしも可能。薄手で伸縮性のあるサラッとした生地が、水着の上からでも街でも快適に着られる。
水着はトレンド感のあるリブ素材を採用し、カジュアルな印象で一見水着に見えないデザイン。タンクトップはソフトなアメリカンスリーブで、取り外し可能なカップ付き。クロップドトップスとハイウエストボトムの組み合わせが、さりげない肌見せを演出する。
シンプルながら女性らしいシルエットを引き立て、体型カバーにも効果的。スタイルと機能を両立した、頼れる4点セットだ。