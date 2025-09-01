音の職人が磨き上げた、真のサウンド体験【ゼンハイザー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
高音質も、長時間再生も、スタイルも。すべてが、ひとつに【ゼンハイザー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ゼンハイザーのワイヤレスイヤホンは、前モデルからさらに進化を遂げたフラッグシップイヤホン。自社開発の7ミリメートルのダイナミックドライバーによるTrueResponseトランスデューサーが、細部まで緻密に描き出す高音質を実現。高域のレスポンスと中音域の解像度が向上し、広がりのあるサウンドステージを提供する。
アクティブノイズキャンセリング（ANC）は新設計のマイクとフィルターにより、より自然で高精度なノイズ低減を実現。外音取り込み時のホワイトノイズも軽減され、快適なリスニング環境を提供する。
バッテリーはイヤホン単体で約7.5時間、ケース併用で最大約30時間の再生が可能。バッテリープロテクションモードにより、長期間使用してもパフォーマンスが低下しにくく、通勤・通学から運動、オンライン会議まで幅広く活躍する。クイックチャージにも対応。
デザインはメタリックカラーを採用し、シンプルながら洗練された印象に。IP54の防塵・防滴性能で日常使いからアクティブシーンまで対応。マルチポイント接続でスマートフォンとPC間の切り替えもスムーズに行える。
高音質も、長時間再生も、スタイルも。すべてがひとつになったアイテムだ。
