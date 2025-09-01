¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤«¤éOVA¡¢¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Þ¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¡¡ABEMA¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡ËFINAL SEASON¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢¤¤ç¤¦1Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ABEMA¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ½ª¾ÏÁ°¤ËÁ´Íú½¤¡ªÌµÎÁÊüÁ÷¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙOVA¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2014Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂè7´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯10·î4Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÄÌ»»8´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÈFINAL SEASON¡É¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦1Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¤ÎÂè1´üÁ´13ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤«¤éÂè7´ü¡ÊÁ´159ÏÃ¡ÜMemoriesÁ´4ÏÃ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áÁ´7ËÜ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè1´üÁ´13ÏÃ¤¬¡¢ËèÆü½ç¼¡ÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å¤â1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FINAL SEASONÊüÁ÷¡õÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«ÀßµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤Î»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë¡¢º´ÁÒ°½²»¡ÊÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤ª¤è¤Ó¡ÖABEMA¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¡ÖABEMA¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤è¤ê¤¤ç¤¦1Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¡¢10·î4Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤È¡¢¡Ø½ÂÃ«¥°¥Ã¥É¥Þ¥Ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥áº×¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù½¸¤Þ¤ì¡ª¥°¥Ã¥É¥Þ¥Ê¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ª¡×¤òµÇ°¤·¤¿µðÂç¹¹ð¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥Ï¥Á¸øÁ°¹¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£Æ±µÇ°¹¹ð¤Ï¡¢9·î16Æü¡Á30Æü¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
