元NMB48白間美瑠、衝撃の限界突破 “過去最大級の露出”大胆なカットも収録「とても幸せです！」
元NMB48の白間美瑠（27）が、4冊目となる写真集を11月14日に発売することが決定した。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、2021年の卒業後はモデルや俳優として活躍してきた白間。今作は、その歩みの集大成ともいえる一冊となる。
【写真】「着ていますか？」大胆なカットも披露した白間美瑠
撮影地に選ばれたのは、近年リゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。真っ白な砂浜が広がるミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケット、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイド、緑豊かな自然や古都ホイアンの幻想的なランタンの灯りまで、多彩なシーンが収められている。
「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、2作目でもタッグを組んだ写真家・ND CHOW氏と4年ぶりに再び挑んだ最新作。大人の女性としての艶やかさ、リラックスした素顔、そして異国情緒漂うロケーションが融合し、白間の魅力を余すことなく切り取っている。
さらに、白間史上“過去最大級の露出”となる大胆なカットも収録され、センセーショナルかつナチュラルな姿を両面から描いた構成に。本人にとっても新たな挑戦であり、まさに“限界突破”の仕上がりとなった。
白間は「4冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です。背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！」とコメントを寄せている。
