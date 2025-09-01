沢村一樹、長男・野村大貴＆姪っ子・野村麻純と家族3ショット 故郷・鹿児島でリフレッシュ「素敵です」「お兄ちゃんイケメン」
俳優の沢村一樹（58）が1日、自身のインスタグラムを更新。長男でモデル・野村大貴（24）、姪で俳優・野村麻純（34）との家族3ショットを公開した。
【写真】「素敵です」「お兄ちゃんイケメン」長男・大貴＆姪・麻純との3ショット披露の沢村一樹
「鹿児島です」と、そろってふるさとに帰省していたことを報告。現地では花火大会などを楽しんだようで、家族ショットのほか花火鑑賞を楽しんでいる様子を写真と動画で紹介した。
故郷でしっかりリフレッシュできたようで「明日からの新期を楽しく過ごせたらと思います♪」と意気込んでいた。
この投稿に対し、ファンからは「鹿児島へおかえりなさいませ」「素敵です」「かっこよい」「お兄ちゃんイケメン」「里帰りですか？綺麗な花火有難うございます」「9月からの、沢村さんの活躍も心から期待しております」など、さまざまな声が寄せられている。
