大物芸人の45歳下“美人妻”の運転姿に反響！

タレントの鈴木奈々さんが2025年8月6日、自身のインスタグラムを更新し、親交の深い、ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻でタレントの加藤綾菜さんの運転姿を投稿し、話題を呼んでいます。

スタイリッシュな愛車とともに映ったその一枚に、多くの反響が寄せられています。

加藤茶さんの妻でタレントの加藤綾菜さんが駆るレクサス車とは？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ ”高級車”を駆る「加藤綾菜」を画像でみる！

鈴木さんは自身のインスタグラムに、仲良しの加藤さんが運転する姿を「運転する姿勢が良い」「あやなちゃん運転ありがとう」とコメント付きで紹介し、充実した一日を振り返りました。

投稿には、背筋を伸ばしてハンドルを握る加藤さんの凛とした姿が映っており、車内にはタンカラーのレザーが映える高級感あふれる内装が広がっています。

ステアリング中央には「L」のロゴが確認でき、レクサス車であることがうかがえます。

車種の詳細について本人からの言及はないものの、ステアリング形状やインテリアの質感から、レクサスのミドルサイズSUV「NX」ではないかと見られています。

NXは洗練されたデザインと快適性で人気を集めており、街乗りからアウトドアまで幅広く支持されるモデルです。

この投稿には、「レクサス素敵ですね」「似合いすぎてびっくり」「横顔が綺麗」「内装がオシャレ」「運転姿勢がモデル並み」といったコメントが多数寄せられ、加藤さんの運転スタイルと愛車の両方に注目が集まっています。

NXといえばレクサス初のコンパクトSUVとして、初代モデルは2014年7月に登場。

その後ラインナップが拡大され、現在はミドルサイズSUVとして位置づけられています。

現行モデルは2021年10月に登場した2代目で、次世代のデザインの採用や、先進運転支援システムの性能向上などが図られています。

パワートレインにはレクサス初のPHEV（プラグインハイブリッド）も設定され、2.5リッターガソリン＋HEV、同エンジン＋PHEV、2.4リッターガソリンターボの3タイプを展開。

なお、2.5リッター自然吸気（NA）ガソリンモデル「NX250」は、2025年6月までに生産終了と発表されています。

2025年8月末現在、国内で売られているNXの価格帯（消費税込）は、「NX350h」が550万円から、「NX450h＋ version L」が749万5000円、アウトドア向けの「NX450h＋ “OVERTRAIL”」が772万5000円と案内されています。